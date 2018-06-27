На Донбассе погибли три бойца

Источник: Корреспондент.net

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил в течение текущих суток, 27 июня, погибло трое украинских военнослужащих. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Отмечается, что сепаратисты 12 раз нарушили режим прекращения огня, 4 раза - из запрещенного минскими договоренностями оружия.

Так, на мариупольском направлении бои шли в районе населенных пунктов Лебединское, Водяное, Гнутово и Талаковка, где враг применял против наших защитников гранатометы и стрелковое оружие. Позиции возле Богдановки сепаратисты испытывали на мощь 122-мм артиллерийскими снарядами. В результате обстрелов трое украинских военнослужащих получили ранения, несовместимые с жизнью.

На луганском направлении неспокойно было в районе населенного пункта Крымское, где позиции украинских военных обстреливали из 82-мм миномета.

На донецком направлении противник вел беспокоящий огонь по защитникам Марьинки из стрелкового оружия.

Отмечается, что в результате активных боевых действий в районе населенного пункта Водяное еще один защитник Украины получил ранения.

Потери врага уточняются.