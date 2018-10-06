На Донбассе получили ранения двое военных

Источник: Корреспондент.net

В районе проведения операции Объединенных сил в субботу, 6 октября, получили ранения двое украинских военнослужащих. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Отмечается, что в течение суток, с 7:00 до 18:00, сепаратисты 9 раз нарушили режим прекращения огня. В том числе трижды из вооружения, запрещенного Минскими соглашениями.

Днем враг открывал прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Новотошковское, Шумы, Невельское, Марьинка, Новотроицкое, Гнутово, Водяное и Лебединское.

Опорные пункты украинских войск вблизи Шумов, Гнутово и Лебединского были обстреляны из минометов 82-го калибра. Кроме этого, по позициям Объединенных сил у Лебединского враг вел огонь из ствольной артиллерии калибра 122 мм.



"В случае угрозы жизни военнослужащих командиры принимали решение на осуществление огневого воздействия на противника, заставляя его прекратить обстрел. В ходе боевых действий двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Ситуация в районе проведения операции остается под контролем Объединенных сил", - говорится в сообщении.