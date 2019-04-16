На Донбассе пять обстрелов за день, потерь нет

Источник: Корреспондент.net

Сепаратисты во вторник, 16 апреля, пять раз нарушили "режим тишины" на Донбассе, в том числе четыре раза с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.

Так, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки Восток противник открывал огонь по позициям ВСУ в районе Гнутово, Талаковки и Марьинки.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки Север сепаратисты из стрелкового оружия обстреляли позиции Объединенных сил в районе Зайцево.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На враждебные провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются", - сообщили в штабе ООС.