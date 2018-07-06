На Донбассе ранен боец ВСУ

Источник: Корреспондент.net

Сепаратисты в пятницу, 6 июля, восемь раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, один военнослужащий получил ранение. Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Отмечается, что враг открывал огонь из вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Крымское, Южное, Новоселовка Вторая, Авдеевка, Красногоровка и Водяное.

По позициям ВСУ в Красногоровке стрелял снайпер, вследствие чего один военнослужащий получил ранения.