На Донбассе ранен украинский военный

Источник: Корреспондент.net

Сепаратисты в понедельник, 11 июня, десять раз открывали огонь по позициям Объединенных сил. Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

В результате боевых действий один военнослужащий получил ранения. Сейчас он находится в медучреждении.

По данным украинских военных, сепаратисты стреляли из 120 и 82-мм минометов в районах населенных пунктов Новотошковское и Пески.

Снайпер сепаратистов вел огонь в районе населенного пункта Тарамчук на мариупольском направлении.

Контрснайперскими мерами украинские защитники заставили противника прекратить обстрел.