На Донбассе ранен украинский военный

Источник: Корреспондент.net

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе за день, 13 сентября, ранения получил один украинский военный. Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в соцсети Facebook.

Так, по состоянию на 18:00 на Донбассе зафиксировано 15 обстрелов со стороны сепаратистов. Противник применял гранатометы, стрелковое оружие и пулеметы, а также пять раз огонь велся из запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Обстрелы велись в районе Станицы Луганськой, Крымского, Березового, Старогнатовки, Гранитного, Чермалыка, Павлополя, Гнутово, Водяного, Лебединского и Широкино.

"В случае угрозы жизни военнослужащих командиры принимали решения на осуществление огневого воздействия на противника с целью заставить его прекратить обстрелы. В ходе ведения боевых действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - говорится в сообщении.