На Донбассе ранен украинский военный

Источник: Корреспондент.net

На Донбассе в понедельник, 1 апреля, один украинский военнослужащий получил ранение.

Сообщается, что сепаратисты четыре раза обстреляли позиции украинских военных в полосе ответственности оперативно-тактического группировки "Север", при этом трижды применив вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

В частности, из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия стреляли вблизи села Крымское, с миномета калибра 82 мм, гранатометов противотанковых и автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Зайцевое. Кроме того, из минометов велись обстрелы возле Золотого-4 и Новолуганского.

Ранее сообщалось, что на Донбассе в день выборов почти не стреляли. Обстрелу подверглись лишь защитники Лебединского в Донецкой области. На остальной территории сохранялась тишина.