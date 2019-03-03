На Донбассе ранен военный

Источник: Корреспондент.net

Сепаратисты в течение текущих суток, 3 марта, восемь раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил на Донбассе, в результате чего получил ранение один украинский военнослужащий.

Так, в районе населенного пункта Водяное сепаратисты осуществили обстрел украинских военных из минометов 120 и 82 мм, а вблизи села Гнутовое - из минометов калибра 82 мм.

Также сепаратисты совершили обстрелы вблизи населенных пунктов Новозвановка, Новоалександровка и Золотое-4 с использованием минометов калибра 120 мм, а вблизи поселка Новолуганское - из автоматических станковых гранатометов.

Вблизи города Попасная противник вел обстрел из минометов 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и боевых машин пехоты. В районе населенного пункта Крымское сепаратисты обстреливали из автоматических гранатометов и стрелкового оружия.

"В результате обстрелов один наш защитник был ранен", - сообщили в штабе ООС.