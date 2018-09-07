На Донбассе ранены двое военных

Источник: Корреспондент.net

В пятницу, 7 сентября, в зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе ранены двое военных. Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

Так, по состоянию на 18 часов на Донбассе зафиксировано восемь обстрелов со стороны противника. В частности, обстрелы велись из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.

Сегодня под обстрелами оказались украинские позиции в районе Счастья, Крымского, Катериновки, Пивденного, Гнутово и Водяного.

"В результате обстрелов двое военнослужащих объединенных сил получили ранения. Ситуация в районе проведения операции объединенных сил остается контролируемой", - говорится в сообщении.

Ранее в штабе ООС сообщили, что под обстрел из тяжелой артиллерии попали позиции в селе Крымское Луганской области.

"Разрушений и пострадавших среди мирного населения не зарегистрировано", - говорится в сообщении.

Всего зафиксировано десять разрывов снарядов калибра 152 мм, два из которых попали в реку Северский Донец, остальные - на окраине Крымского.