На Донбассе ранены двое военных

Источник: Корреспондент.net

Сначала суток в среду, 10 апреля, сепаратисты шесть раз обстреляли позиции ВСУ, трижды - с применением запрещенного вооружения. Двое украинских военных получили ранения, сообщили в пресс-центр ООС.

Отмечается, что противник вел огонь из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"В полосе ответственности оперативно-тактической группировки Восток враг пять раз обстрелял наши опорные пункты: из минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Опытное; из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов - в районе населенного пункта Пески; из боевых машин пехоты, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - вблизи населенного пункта Павлополь; из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - вблизи населенного пункта Широкино; из стрелкового оружия - в районе города Авдеевка", - говорится в сообщении.

Также в полосе ответственности оперативно-тактической группировки Север сепаратисты из минометов калибра 120 мм и вооружения боевых машин пехоты обстреляли позиции Объединенных сил вблизи села Новозвановка.

"Во время обстрелов двое украинских военнослужащих получили ранения", - сообщили в пресс-центре.

Подчеркивается, что на провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ, потери противника уточняются.