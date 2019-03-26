На Донбассе резко возросло количество обстрелов

Источник: Корреспондент.net

Во вторник, 26 марта, в течение дня сепаратисты 14 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

При этом противник четыре раза применял вооружение, запрещенное минскими договоренностями, выпустив 31 мину калибров 120 и 82 мм. Также были задействованы противотанковые ракетные комплексы, вооружение боевых машин пехоты, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Под огонь сепвратистов попали подразделения ВСУ вблизи Авдеевки, Лебединского, Красногоровки, Каменки, Водяного, Марьинки, Крымского, Новолуганского, Хутора Вильного, Новозвановки и Троицкого.

Один военнослужащий Объединенных сил получил ранение в результате обстрелов.

"Подразделения, которые обстреливал противник, дали адекватный ответ огнем из штатного вооружения. Потери противника уточняются. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", - сообщили в пресс-центре.