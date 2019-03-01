Найти

01.03.2019

На Донбассе с начала года погибли двое гражданских

Источник: Корреспондент.net

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заявляют, что с начала этого года на Донбассе погибли двое гражданских лиц и семеро получили ранения. Об этом говорится в отчете миссии за две недели, обнародованном в пятницу, 1 марта, на сайте ОБСЕ.

По их информации, двое гражданских погибли, еще один получил ранения, когда их автомобиль, пересекая линию соприкосновения вблизи Еленовки, подорвался на взрывном устройстве (вероятно, противотанковой мине) на мягком грунте посреди разделительной полосы.

"Таким образом, общее число жертв среди гражданского населения, начиная с 1 января 2019 года, составляет 2 погибших и 7 раненых", - говорится в отчете.

"За период с 10 по 24 февраля СММ зафиксировала более 15 тысяч 800 нарушений режима прекращения огня (если сравнивать с почти 10 тысячами 400 за предыдущий двухнедельный период), а также 80 единиц вооружения, размещенных с нарушением линий отвода (45 в районах, которые не контролируются правительством)", - говорится в отчете.

Ранее сообщалось, что военных на Донбассе в прошлые сутки обстреливали из артиллерии. Сепаратисты 16 раз открывали огонь по позициям украинских войск из запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

 

Новости раздела
Украина
28.02.2019
Из центра Запорожья на остров Хортица начнут курсировать троллейбусы
Запорожский городской совет разрешил своему коммунальному предприятию "Запорожэлектротранс" купить в лизинг 5 троллейбусов на автономном ходу для транспортного сообщения с островом Хортица в 2019 году.
Украина
28.02.2019
Укроборонпром: "серые" закупки одобрял Кабмин
Механизмы закупок критического импорта комплектующих для ОПК в условиях военного времени проходят согласование в Кабмине, заявил глава Укроборонпрома.
Украина
28.02.2019
КСУ назвал условие признания скандальной нормы
Норму о наказании за незаконное обогащение признают законной, если вину доказывать обяжут государство.
Украина
28.02.2019
Нафтогаз: Долг Газпрома за год вырос на $200 млн
Задолженность российского Газпрома перед украинским Нафтогазом за год увеличилась почти на 200 миллионов долларов.
Украина
28.02.2019
За год реальная зарплата украинцев выросла на 10%
Самая высокая зарплата в январе зафиксирована в Киеве, а самая низкая – в Черновицкой области. В большинстве областей уровень зарплаты колеблется в пределах 7000-9000 грн.
Украина
28.02.2019
Скандал в оборонке: открыто шесть уголовных дел
Генеральная и военная прокуратуры открыли шесть уголовных дел по факту хищений в оборонном комплексе Украины в разные периоды.
Украина
27.02.2019
НАБУ закроет 65 уголовных дел из-за решения КСУ
Детективы Антикоррупционного бюро закроют 65 уголовных производств по фактам незаконного обогащения на общую сумму более полумиллиарда гривен.
Украина
27.02.2019
Порошенко отреагировал на скандальное решение КСУ
Глава государства поручит подготовить новый законопроект о наказании за незаконное обогащения после публикации решения Конституционного суда.
Украина
27.02.2019
Украинцам разрешили наказывать "героев" парковки
Киевская инспекция по парковке показала схему, по которой граждане сами могут наказать водителя за неправильную парковку.
Украина
27.02.2019
На Донбассе семь обстрелов за день, ранен военный
За день на Донбассе четыре раза были применены вооружения, запрещенные Минскими договоренностями.
Украина
27.02.2019
Украина и РФ подписали договор о вылове рыбы
Госрыбагенство подписало соглашение с Россией о вылове рыбы в Азовском море. Украине можно ловить до девяти тысяч тон бычка, для РФ - до шести тысяч тонн.
Украина
26.02.2019
Freedom-jazz отказалась от участия в Евровидении-2019
Группа поблагодарила слушателей, но отказалась от участия в конкурсе
Украина
26.02.2019
В Раде аннулировали бланки, на которых собирали подписи для импичмента Порошенко
Основанием для импичмента является представление, подписанное большинством депутатов Рады
Украина
26.02.2019
В школьную программу Украины включили создание ПЦУ и Томос
В конце учебного года 11-классники будут изучать историю создания Православной церкви Украины и предоставления Томоса об автокефалии.
Украина
26.02.2019
КСУ отменил статью о незаконном обогащении - СМИ
Суд признал неконституционной статью Уголовного кодекса о незаконном обогащении: ее положения нарушают презумпцию невиновности.
Украина
26.02.2019
В Раде ответили на обращение об импичменте
В письме Юлии Тимошенко нет правового обоснования необходимости создания ВСК, сообщили в аппарате Рады.
Украина
26.02.2019
Советник Порошенко увольняется из-за разногласий
Игорь Уманский заявил, что политика правительства касательно вопросов, связанных с финансами и бюджетом, расходится с его видением.
Украина
26.02.2019
По 10 лет. Конец суда по самому скандальному ДТП
В октябре 2017 года из-за ДТП в Харькове погибло шесть пешеходов, на наказание виновных понадобилось больше года, теперь их ждет 10 лет тюрьмы.
Украина
25.02.2019
Украина резко взлетела в прогнозах букмекеров Евровидения
Перед началом финала нацотбора по ставкам букмекеров Украина была на 14 месте. Сейчас она на четвертом.
Украина
25.02.2019
Курс валют НБУ: доллар упал до психологической отметки
Нацбанк укрепил гривну до 26,99 за доллар. При этом евро подорожал на пять копеек - до 30,64 грн.
Украина
25.02.2019
За год капинвестиции выросли на четверть - Госстат
Большую часть капитальных инвестиций составили собственные средства предприятий и организаций.
Украина
25.02.2019
Украина нацелилась на рекодный экспорт зерна
В этом маркетинговом году украинские аграрии рассчитывают поставить за рубеж 49 миллионов тонн зерна.
Украина
25.02.2019
Минфин заявил о сокращении госдолга
Общий госдолг Украины в январе текущего года сократился на 70 млн долларов до 78,25 млрд долларов.
Украина
25.02.2019
Правила отбора на Евровидение могут изменить
В Кабмине после скандала с MARUV заговорили об изменениях в правилах отбора на Евровидение.
Из центра Запорожья на остров Хортица начнут курсировать троллейбусы | "Сетки" Порошенко: Аваков рассказал о скандале