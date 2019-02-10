10.02.2019
На Донбассе с начала суток не стреляли - ООС
Источник: Корреспондент.net
С начала текущих суток, 10 февраля, по состоянию на 12:00 воскресенья в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе случаев нарушения режима прекращения огня со стороны сепаратистов пока не фиксировали. Об этом сообщает пресс-центр Министерства обороны.
"По состоянию на 12:00 в районе отпора и сдерживания в Донецкой и Луганской областях случаев нарушения режима прекращения огня пока не фиксировалось, потерь в рядах украинских войск нет", - доложили в штабе.
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