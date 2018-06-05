На Донбассе с начала суток ранены два бойца

Источник: Корреспондент.net

С начала нынешних суток на Донбассе в зоне проведения операции Объединенных сил получили ранения два бойца ВСУ. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС во вторник, 5 июня.

"На протяжении текущих суток, 5 июня, ситуация в районе проведения операции объединенных сил остается контролируемой. Во время боевых действий на протяжении текущих суток двое военнослужащих получили ранения. Потери противника уточняются", – говорится в сообщении.

Отмечается, что сегодня активные боевые действия были зафиксированы преимущественно на луганском направлении. Запрещенное Минскими соглашениями вооружение противник применил по защитникам Новотошковского, Крымского и Причепиловка.

"Кроме этого, противник вел хаотические обстрелы из стрелкового оружия и гранатометов по позициям украинских военнослужащих, которые дислоцируются вблизи населенных пунктов Марьинка, Водяное, Луганское, Широкино и Павлополь. Подразделения Объединенных сил вели активную оборону и давали адекватный ответ", – отметили в штабе.