На Донбассе "самое спокойное лето" – ОБСЕ

Источник: Корреспондент.net

Нынешнее лето на юго-востоке Украины стало самым спокойным с точки зрения напряженности вооруженного конфликта с его начала в 2014 году. Об этом сказал спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Мартин Сайдик.

"Хотелось бы отметить, что в этом году мы наблюдаем самое спокойное лето с начала конфликта", – сказал Сайдик журналистам в Минске.

По его словам, начиная с августа, не было зафиксировано гибели среди гражданского населения, "однако есть трое раненых".

Сайдик отметил, чтто вопросы соблюдения режима прекращения огня и общая ситуация безопасности в зоне конфликта была в центре внимания на сегодняшнем заседании ТКГ и подгруппы по безопасности.

Он проинформировал, что рабочая подгруппа по гуманитарным вопросам продолжила обсуждение темы удерживаемых лиц, подгруппа по политическим вопросам – имплементации формулы Штайнмайера, экономическая подгруппа – водоснабжения и работы мобильной связи.

Также Сайдик подтвердил, что стороны конфликта на Донбассе договорились об очередном, "школьном" перемирии, которое стало уже 24 на Донбассе, заключенным сторонами с начала конфликта.

Ранее сообщалось, что поселок Зайцево в Донецкой области попал под минометный обстрел. Были уничтожены постройки на улице Попова.