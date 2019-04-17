На Донбассе семь обстрелов с начала дня

Источник: Корреспондент.net

С начала суток сепаратисты семь раз обстреляли позиции сил ООС на Донбассе. Потерь среди украинских военных нет. Об этом вечером в среду, 17 апреля, сообщает пресс-центр штаба ООС.

"С начала текущих суток враг семь раз нарушил режим прекращения огня, из них дважды – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что незаконные вооруженные формирования вели огонь по позициям украинских подразделений из минометов калибра 82 мм, вооружение боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Все обстрелы зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактического группировки Восток. Здесь враг открывал огонь по позициям Объединенных сил: из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов – возле села Николаевка; из минометов калибра 82 мм – в районе села Водяное; из вооружения боевых машин пехоты БМП-2, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – дважды вблизи населенного пункта Пески; из автоматических станковых гранатометов – возле населенных пунктов Лебединское и Широкино; из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе села Новоселовка Вторая.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются.