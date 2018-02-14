На Донбассе шахтеры заблокировали две дороги

Источник: Корреспондент.net

В Донецкой области шахтеры госпредприятия Селидовуголь заблокировали две дороги и требуют выплаты долгов по зарплате.

Об этом сообщил председатель независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец на своей странице в Facebook в среду, 14 февраля.

По его информации, на данный момент шахтерами и членами их семей перекрыты две дороги в обоих направлениях из города Селидово.

"Первая – ведет на Курахово, Марьинку и Красногоровку и имеет важное стратегическое значение, особенно для украинских военных. Вторая – ведет в сторону Новогродовки", – написал Волынец.

Также были заблокированы автобусы, которые везли шахтеров на вторую смену. Волынец предположил, что третья смена горняков шахт Котляревского и 1/3 Новогродовская не будет спускаться в шахту.

На улице Мичурина города Новогродовка на месте блокирования автобусов шахтеры устанавливают палатки и "буржуйки". А на шахте Котляревского в третью смену состоится собрание, где люди должны принять протокольное решение – не спускаться в шахту и требовать выплаты зарплаты.

Волынец уточнил, что акция протеста сначала стихийно началась под админзданием ГП Селидовуголь, но шахтеры не получили ответа на вопрос о сроках выплаты зарплаты, после чего начали перекрывать дороги.