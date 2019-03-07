На Донбассе согласовано "весеннее" перемирие - СМИ

Источник: Корреспондент.net

Подгруппа по безопасности на переговорах в формате видеоконференции в четверг, 7 марта, согласовали установление на Донбассе "весеннего" перемирия с 8 марта.

"Несмотря на деструктивную позицию украинской стороны в большинстве вопросов, сторонам удалось договориться о предварительной дате введения перемирия - 8 марта с 01:01 по московскому времени", - говорится в сообщении.

В "ДНР" и "ЛНР" уже заявили о готовности соблюдать перемирие.

При этом украинская сторона о подобных договоренностях не сообщает.