На Донбассе три поселка подключили к электроснабжению

Прифронтовые поселки Жованка, Бахмутка и Пески подключены к сети электроснабжения, сообщает глава Донецкой военно-гражданской обладминистрации Павел Жебривский.

"Больше года эти населенные пункты жили без света – в результате обстрелов пророссийских боевиков была повреждена электросеть. Мы долго работали по линии СЦКК, пытаясь получить гарантии безопасности для ремонтников – 600 метров там надо было восстановить, мы бы провели эти работы за несколько дней. Но для террористов, чем хуже, тем лучше – они не давали разрешения на проведение работ", – написал Жебривский в Facebook.

Как только был найден безопасный для ремонтников маршрут для будущей линии электроснабжения в обход поврежденного, ремонтники сделали все, чтобы как можно быстрее подключить три поселка.

По словам Жебривского, теперь нужно максимум неделя, чтобы свет появился во всех домах.