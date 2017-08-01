Найти

01.08.2017

На Донбассе три поселка подключили к электроснабжению

Прифронтовые поселки Жованка, Бахмутка и Пески подключены к сети электроснабжения, сообщает глава Донецкой военно-гражданской обладминистрации Павел Жебривский.

"Больше года эти населенные пункты жили без света – в результате обстрелов пророссийских боевиков была повреждена электросеть. Мы долго работали по линии СЦКК, пытаясь получить гарантии безопасности для ремонтников – 600 метров там надо было восстановить, мы бы провели эти работы за несколько дней. Но для террористов, чем хуже, тем лучше – они не давали разрешения на проведение работ", – написал Жебривский в Facebook.

Как только был найден безопасный для ремонтников маршрут для будущей линии электроснабжения в обход поврежденного, ремонтники сделали все, чтобы как можно быстрее подключить три поселка.

По словам Жебривского, теперь нужно максимум неделя, чтобы свет появился во всех домах.

Новости раздела
Украина
01.08.2017
В Украине объединяются два банка
Индустриалбанк и Экспресс-банк имеют общую группу акционеров.
Украина
01.08.2017
Транзит газа из России через Украину побил рекорд
Из России Украина не импортирует газ уже 613 дней.
Украина
01.08.2017
Группа бабушек на рейсе в Будапешт удивила соцсети
Фотографии из Борисполя активно обсуждают украинские пользователи Facebook.
Украина
01.08.2017
Украина договаривается о безвизе с 14 странами
Украинские дипломаты ведут переговоры с государствами Азии и Америки.
Украина
01.08.2017
ЦИК: На выборы президента нужны миллиарды
Утвержден ориентировочный объем расходов с учетом возможных двух туров.
Украина
31.07.2017
Госкино выделит на съемки "Захара Беркута" 30 миллионов
Старт съемок исторической драмы намечен на 2018-й год.
Украина
31.07.2017
Украина договорилась о поставках угля из США
Первая партия американского антрацита объемом 85 тысяч тонн будет поставлена в начале сентября.
Украина
31.07.2017
В Украине вновь выросли долги по зарплате
Почти половина зарплатных долгов приходится на Донбасс.
Украина
31.07.2017
Киев назвал ничтожным закон Путина о гражданстве
В МИД Украины считают этот документ свидетельством полного пренебрежения международного права со стороны государства-агрессора.
Украина
31.07.2017
Украинские морпехи поехали на учения в Болгарию
Военнослужащие будут участвовать в маневрах до 11 августа.
Украина
31.07.2017
СМИ: В Киеве снесли фастфуд с посетителями
Утверждается, что один человек пострадал.
Украина
30.07.2017
Порошенко об Айвазовском: Наше наследие
Президент призвал уважать "наше наследие", говоря о юбилее художника.
В Украине объединяются два банка | Найду путь домой. Саакашвили хочет вернуться в Украину