На Донбассе возобновилась "тишина"

Источник: Корреспондент.net

С начала суток 3 апреля сепаратисты два раза обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил. Потерь среди украинских военнослужащих нет.

"С начала текущих суток враг дважды обстрелял позиции наших войск в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", - говорится в вечерней сводке

Сепаратисты обстреляли из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов позиции украинских военных в районе населенного пункта Новотроицкое, а также из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи села Лебединское.

Отмечается, что на обстрелы подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери сепаратистов уточняются.