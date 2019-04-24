На Донбассе за день 10 обстрелов, ВСУ без потерь

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток в Донецкой области враг четыре раза обстрелял позиции сил ООС: из минометов калибра 120 мм – у села Николаевка Волновахского района, из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия - у города Авдеевка, дважды из крупнокалиберных пулеметов – возле села Водяное Новоазовского района и села Новогнатовка Волновахского района.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север сепаратисты обстреляли позиции Объединенных сил шесть раз: трижды из минометов калибра 120 мм – село Троицкое и село Новозвановка Попаснянского района, дважды из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия – в районе города Попасная и поселка Шумы Торецкого горсовета, из автоматических станковых гранатометов – возле пгт Луганское Бахмутского района.

"На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", – заявили в штабе.