На Донбассе за день 10 обстрелов, ВСУ без потерь
Источник: Корреспондент.net
Подразделения сепаратистов с начала нынешних суток 10 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Шесть раз применялось оружие, запрещенное Минскими соглашениями. Украинские военные не понесли потерь, сообщает в вечерней сводке пресс-центр штаба операции Объединенных сил в среду, 24 апреля.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север сепаратисты обстреляли позиции Объединенных сил шесть раз: трижды из минометов калибра 120 мм – село Троицкое и село Новозвановка Попаснянского района, дважды из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия – в районе города Попасная и поселка Шумы Торецкого горсовета, из автоматических станковых гранатометов – возле пгт Луганское Бахмутского района.
"На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", – заявили в штабе.