На Донбассе за день 13 обстрелов, ранены два бойца

Источник: Корреспондент.net

С начала нынешних суток подразделения сепаратистов 13 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Дважды применялось оружие, запрещенное Минкими соглашениями. Два бойца были ранены.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке в пятницу, 28 сентября.

Противник вел прицельный огонь из минометов, БМП, зенитных установок, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям в районе населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Золотое-4, Золотое, Луганское, Новолуганское, Марьинка, Павлополь, Гнутово, Водяное и Лебединское.

Кроме того, опорные пункты вблизи Новолуганского на Светлодарском направлении и Гнутово на Приазовье обстреляли из минометов 82-го калибра. Также защитников Гнутово и Золотого противник накрыл шквальным огнем из зенитных установок ЗУ-23-2. По позициям объединенных сил у Гнутово и вблизи Крымского велся огонь из вооружения БМП.

В случае угрозы жизни военнослужащих командиры принимали решение об открытии ответного огня.