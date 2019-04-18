На Донбассе за день четыре обстрела, ранен боец

Так, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки Восток противник дважды обстрелял позиции украинских подразделений: из минометов калибра 82 мм – в районе Павлополя; из станковых противотанковых гранатометов – вблизи населенного пункта Пески.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки Север враг совершил два обстрела. Из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – в районе Светлодарска; из ручных противотанковых гранатометов – в районе Крымского.

"На вражеские провокации подразделения объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются. Ситуация в районе проведения операции объединенных сил остается контролируемой", – подчеркнули в штабе.