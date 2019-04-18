На Донбассе за день четыре обстрела, ранен боец
Источник: Корреспондент.net
Подразделения сепаратистов с начала нынешних суток четыре раза обстрелляи позиции ВСУ на Донбассе. Один раз применялось оружие, запрещенное Минскими соглашениями. Ранен один украинский военный, сообщает пресс-центр штаба операции Объединеных сил в четверг, 18 апреля.
В полосе ответственности оперативно-тактической группировки Север враг совершил два обстрела. Из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – в районе Светлодарска; из ручных противотанковых гранатометов – в районе Крымского.
"На вражеские провокации подразделения объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются. Ситуация в районе проведения операции объединенных сил остается контролируемой", – подчеркнули в штабе.