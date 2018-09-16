На Донбассе за день девять обстрелов

Источник: Корреспондент.net

В течение текущих суток, с 7:00 до 18:00, сепаратисты девять раз нарушили режим прекращения огня. При этом вооружение, запрещенное Минскими соглашениями, не применялось. Об этом в воскресенье, 16 сентября, сообщает пресс-служба штаба ООС.

Днем противник открывал прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Золотое, Новотроицкое, Чермалык, Павлополь и Лебединское.

В случае угрозы жизни военнослужащих командиры принимали решение на осуществление огневого воздействия на противника, заставляя его прекратить обстрел.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение текущих суток не допущено.

Ситуация в районе проведения операции остается под контролем Объединенных сил.