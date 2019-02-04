На Донбассе за день два минометных обстрела
Источник: Корреспондент.net
Подразделения сепаратистов с начала нынешних суток четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Два раза применялось оружие, запрещенное Минскими соглашениями. Бойцы ВСУ не пострадали.
Так, противник обстрелял позиции украинских военных из минометов калибра 82 мм, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи хутора Вильный на окраине города Золотое, и дважды из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов – в районе поселка Новолуганское Бахмутского района Донецкой области.
Из минометов калибра 82 мм и автоматических гранатометов велся огонь по позициям у поселка Опытное Ясиноватского района.
"Обороняющиеся подразделения в ответ подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств… Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", – отметили в штабе.