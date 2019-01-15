На Донбассе за день два обстрела, ранен боец

Так, в полосе действий оперативно-тактического группировки Восток противник открывал огонь из гранатометов в районе поселка Славное, а в полосе действий оперативно-тактического группировки Север – из автоматических гранатометов вблизи поселка Новоалександровка.

"Подразделения Объединенных сил в ответ на провокации противника применяли дежурные огневые средства. Потери противника уточняются", – говорится в сообщении. Также в штабе заверили, что украинские военные продолжают контролировать врага на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия полного прекращения огня.