На Донбассе за день два обстрела – штаб ООС
Источник: Корреспондент.net
Подразделения сепаратистов с начала нынешних суток два раза обстрелляи позиции ВСУ на Донбассе. Оба раза применялось вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. Украинские военные не понесли потерь.
В частности, враг вел огонь из минометов калибров 120 и 82 мм – в районе населенного пункта Павлополь; из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия – вблизи города Авдеевка.
"Потерь среди наших защитников нет. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", – говорится в сообщении.
Ранее во вторник сообщлось, что ситуация в зоне ООС стала относительно спокойной. На Донбассе не стреляли вторые сутки. Перемирие в зоне боевых действий сохраняется с начала 10 марта. За предыдущие три дня "тишины" зафиксировано шесть обстрелов.