На Донбассе за день два обстрела – штаб ООС

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке во вторник, 12 марта.

В частности, враг вел огонь из минометов калибров 120 и 82 мм – в районе населенного пункта Павлополь; из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия – вблизи города Авдеевка.

"Потерь среди наших защитников нет. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", – говорится в сообщении.

Ранее во вторник сообщлось, что ситуация в зоне ООС стала относительно спокойной. На Донбассе не стреляли вторые сутки. Перемирие в зоне боевых действий сохраняется с начала 10 марта. За предыдущие три дня "тишины" зафиксировано шесть обстрелов.