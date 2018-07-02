На Донбассе за день произошло восемь обстрелов

Источник: Корреспондент.net

С начала суток сепаратисты на Донбассе совершили восемь обстрелов. Об этом в понедельник, 2 июня, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Отмечается, что потерь в рядах Вооруженных сил Украины нет.

"Хлебное перемирие" нарушалось на Луганском, Светлодарском и Мариупольском направлениях с применением гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Под провокационным огнем находились наши позиции в районе населенных пунктов Крымское, Причепиловка, Луганское, Гнутово, Широкино и Водяное", - говорится в сообщении.

В пресс-центре подчеркнули, что Объединенные силы полностью контролируют ситуацию, надежно удерживают занимаемые рубежи, неуклонно придерживаются режима прекращения огня и не поддаются на провокации.