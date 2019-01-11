11.01.2019
На Донбассе за день пять обстрелов, есть раненый
Источник: Корреспондент.net
В пятницу, 11 января, сепаратисты пять раз обстреливали позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе, в результате чего один украинский военный получил ранение. Об этом сообщается на странице операции Объединенных сил в Facebook.
"Враг открывал огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов по позициям украинских военных в районе населенного пункта Новомихайловка на Донецком направлении и из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе поселков Водяное, Лебединское, дважды Гнутово на Мариупольском направлении", - говорится в сообщении.
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