На Донбассе за день пять обстрелов, есть раненый

Источник: Корреспондент.net

В пятницу, 11 января, сепаратисты пять раз обстреливали позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе, в результате чего один украинский военный получил ранение. Об этом сообщается на странице операции Объединенных сил в Facebook.

"Враг открывал огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов по позициям украинских военных в районе населенного пункта Новомихайловка на Донецком направлении и из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе поселков Водяное, Лебединское, дважды Гнутово на Мариупольском направлении", - говорится в сообщении.