На Донбассе за день ранен один украинский военный

Источник: Корреспондент.net

С начала нынешних суток подразделения сепаратистов семь раз открывали огонь по позициям ВСУ. Один раз применялось вооружение, запрещенное Минскими соглашениями. Один военнослужащий был ранен.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке в среду, 7 ноября.

Противник вел прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. А вблизи Павлополя применились минометы калибра 82 мм, БМП и зенитная установка ЗУ-23-2.

Обстрелы позиций ВСУ осуществлялись в районах населенных пунктов Вильный, Зайцево, Пески, Красногоровка и Гнутово.

"Обороняющиеся подразделения в ходе выполнения задач, применяют имеющиеся силы и средства для стабилизации ситуации, однако готовы и к более активным мерам… Ситуация в районе проведения операции остается под контролем Объединенных сил", – отметили в штабе.