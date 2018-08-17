На Донбассе за день ранен один военный

Источник: Корреспондент.net

В течение текущих суток, 17 августа, с 7:00 до 18:00, в зоне проведения операции Объединенных сил сепаратисты 14 раз нарушили режим прекращения огня. При этом тяжелое вооружение не применялось, сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

В частности, указано, что сепаратисты открывали прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Новозвановка, Красногоровка, Чермалык, Павлополь, Водяное, Лебединское и Широкино.

"Вследствие боевых действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранение", - доложили в штабе.

Там также заверили, что ситуация в районе проведения ООС остается контролируемой украинской армией.