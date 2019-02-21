На Донбассе за день ранены два бойца ВСУ
Источник: Корреспондент.net
Подразделения сепаратистов с начала нынешних суток пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Дважды применялось оружие, запрещенное Минскими соглашениями. Два бойца ВСУ были ранены.
Так, сепаратисты обстреляли позиции украинских военных в Донецкой области у поселка Пески Ясиноватского района из минометов калибра 82 мм, возле села Водяное Новоазовского района – из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также дважды – у села Крымское Новоайдарского района Луганской области из минометов калибра 82 мм и противотанкового ракетного комплекса.
Украинские подразделения ответили противнику из штатного вооружения, которое не запрещено Минскими соглашениями. Потери врага уточняются.
"Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", – заверили в штабе.