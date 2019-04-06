На Донбассе за день семь обстрелов, ВСУ без потерь

Так, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки Восток враг шесть раз обстрелял опорные пункты сил ООС. Из минометов калибра 120 мм велся огонь у села Павлополь.

Вооружение боевых машин пехоты и крупнокалиберные пулеметы сепаратисты применяли в районе населенного пункта Пески, а автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы – вблизи села Широкино.

Из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов велся огонь вблизи поселка Опытное; из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия – в районе Старогнатовки; из станковых противотанковых гранатометов – вблизи Авдеевки.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки Север враг из минометов калибра 120 мм обстрелял позиции в районе населенного пункта Зайцево.

На вражеские обстрелы подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются.