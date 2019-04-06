На Донбассе за день семь обстрелов, ВСУ без потерь
Источник: Корреспондент.net
С начала текущих суток подразделения сепаратистов семь раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Дважды применялось оружие, запрещенное Минскими договоренностями. Потерь среди украинских военных нет, сообщает пресс-центр штаба операция Объединенных сил в вечерней сводке в субботу, 6 апреля.
Вооружение боевых машин пехоты и крупнокалиберные пулеметы сепаратисты применяли в районе населенного пункта Пески, а автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы – вблизи села Широкино.
Из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов велся огонь вблизи поселка Опытное; из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия – в районе Старогнатовки; из станковых противотанковых гранатометов – вблизи Авдеевки.
В полосе ответственности оперативно-тактической группировки Север враг из минометов калибра 120 мм обстрелял позиции в районе населенного пункта Зайцево.
На вражеские обстрелы подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются.