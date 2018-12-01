На Донбассе за день семь обстрелов

Источник: Корреспондент.net

Сепаратисты в субботу, 1 декабря, семь раз нарушили режим тишины в зоне проведения операции Объединенных сил. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Отмечается, что в районе Павлополя и Лебединского противник обстреливал украинских военных из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, вблизи Крымского сепаратисты применили минометы калибра 82 мм, а неподалеку Чермалыка - станковые гранатометы. Также противник открывал прицельный огонь из стрелкового оружия по позициям Объединенных сил на подступах к Красногоровке и Марьинке.

В ходе боевых действий не пострадал ни один военнослужащий Объединенных сил.

"Ситуация в районе проведения операции остается под контролем", - подчеркнули в пресс-центре.

Напомним, за минувшие сутки сепаратисты 6 раз открывали огонь по позициям ВСУ - потерь среди личного состава не допущено.