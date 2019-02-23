На Донбассе за день три обстрела, у ВСУ потери

Источник: Корреспондент.net

Подразделения сепаратистов с начала нынешних суток три раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Дважды применялось оружие, запрещенное Минскими соглашениями. Погиб один украинский военнослужащий.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке в субботу, 23 февраля.

Отмечается, что в районе действия оперативно-тактической группировки Восток враг обстрелял позиции ВСУ из противотанкового ракетного комплекса в районе Чермалыка.

А в полосе ответственности оперативно-тактической группировки Север сепаратисты вели огонь из минометов калибров 120 и 82-мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вблизи Катериновки.

Украинские подразделения ответили противнику из штатного вооружения, которое не запрещено Минскими соглашениями. Потери врага уточняются.

"Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", – заверили в штабе.