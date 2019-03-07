На Донбассе за день трое раненых

"В течение этих суток противник шесть раз открывал огонь по позициям наших войск, и при этом дважды применил вооружение, запрещенное минскими договоренностями. ... В результате обстрелов трое наших защитников получили ранения", - говорится в сообщении.

Как отмечается, враг дважды обстрелял позиции Объединенных сил в районе населенного пункта Пески из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки Север противник четыре раза открывал огонь по позициям подразделений Объединенных сил: из минометов калибра 82 мм - в районе села Крымское; дважды, из минометов калибра 82 мм и противотанковых ракетных комплексов - вблизи населенного пункта Хутор Вольный; из стрелкового оружия - у поселка Новолуганское.

"На обстрелы противника наши защитники каждый раз отвечали адекватным огнем. Потери противника уточняются", - отметили в пресс-центре ООС.