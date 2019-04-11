На Донбассе за день восемь раненых

Источник: Корреспондент.net

С начала текущих суток сепаратисты 11 раз обстреляли позиции украинских военных в зоне проведения операции Объединенных сил. Во время обстрелов восемь украинских бойцов получили ранения.

"С начала текущих суток враг 11 раз обстрелял позиции подразделений Объединенных сил, из них трижды - с применением вооружения, запрещенного Минскими договоренностями", - говорится в сообщении.

Также незаконные вооруженные формирования вели огонь по позициям украинских подразделений с противотанковых ракетных комплексов, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Так, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки Восток враг девять раз обстрелял наши опорные пункты из минометов калибра 120 мм у населенного пункта Новоселовка. Из минометов калибра 82 мм, противотанковых ракетных комплексов, вооружения боевых машин пехоты, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник вел огонь возле села Павлополь. Из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов боевики вели обстрел возле населенного пункта Лебединское, из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов - также вблизи села пункта Лебединское.

Сепаратисты обстреляли украинские позиции дважды из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия в районе населенного пункта Водяное, из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Павлополь, дважды из гранатометов различных систем и стрелкового оружия - в районе пригорода Авдеевки. Из противотанковых ракетных комплексов и крупнокалиберных пулеметов противник вел огонь возле населенного пункта Новотроицкое.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки Север из минометов калибра 82 мм обстреляли позиции ОС вблизи села Екатериновка.

Во время обстрелов восемь украинских военнослужащих получили ранения.

"На враждебные провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются. Ситуация в районе проведения операции остается под контролем военных из состава Объединенных сил", - отметили в штабе ООС.