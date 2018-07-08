На Донбассе за полгода пострадали 150 гражданских

Источник: Корреспондент.net

С начала текущего года на Донбассе пострадали 150 человек из числа мирного населения.

"С начала года СММ ОБСЕ подтвердила информацию о 150 жертвах среди гражданского населения. В частности, 29 погибли и 121 был ранен. За этот год 15 человек погибли из-за срабатывания мин или неразорвавшихся боеприпасов и еще 34 получили ранения. Из-за срабатывания мин, которых там не должно было быть, мин, которые стороны пообещали изъять", - подчеркнул Хуг.