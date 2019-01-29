29.01.2019
На Донбассе за сутки пять обстрелов, потерь нет
Источник: Корреспондент.net
За минувшие сутки, 28 января, подразделения сепаратистов пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Бойцы ВСУ не пострадали. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке во вторник, 29 января.
"В полосе действий оперативно-тактической группировки Восток обстрелы по позициям наших защитников велись: из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – в районе населенного пункта Широкино; из гранатометов и стрелкового оружия – вблизи города Марьинка", – говорится в сообщении.
В полосе действий оперативно-тактической группировки Север враг обстрелял позиции возле Крымского и Новотошковского.
ВСУ в ответ на провокации врага применяли дежурные огневые средства. По данным украинской разведки, ответным огнем два сепаратиста были уничтожены и один ранен.
"В течение текущих суток враг огонь не открывал", – добавили в штабе ООС.
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