На Донбассе за сутки пять обстрелов, потерь нет

"В полосе действий оперативно-тактической группировки Восток обстрелы по позициям наших защитников велись: из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – в районе населенного пункта Широкино; из гранатометов и стрелкового оружия – вблизи города Марьинка", – говорится в сообщении.

В полосе действий оперативно-тактической группировки Север враг обстрелял позиции возле Крымского и Новотошковского.

ВСУ в ответ на провокации врага применяли дежурные огневые средства. По данным украинской разведки, ответным огнем два сепаратиста были уничтожены и один ранен.

"В течение текущих суток враг огонь не открывал", – добавили в штабе ООС.