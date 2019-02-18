На Донбассе задержали митрополита УПЦ МП

Источник: Корреспондент.net

В понедельник, 18 февраля на контрольно-пропускном пункте задержали митрополита Горловского и Славянского УПЦ МП Митрофана. Его под конвоем доставили в городское управление полиции Славянска Донецкой области, после чего отпустили. Об этом сообщает пресс-служба Горловской епархии.

После проверки документов митрополиту было объявлено о задержании для установления личности. На вопрос о причинах задержания полицейский ответил, что в соответствии с законом имеет право задержать любого человека на три часа без предъявления обвинений. Архиерея обыскали и вызывали опергруппу, которая отконвоировала его в Славянский отдел полиции. Там произошла беседа со следователем, в ходе которой никаких обвинений не было предъявлено, после нее митрополит был отпущен.

Сообщается, что поддержать митрополита Митрофана под отделение полиции прибыло большое количество священнослужителей и мирян.

"Я считаю, что это была попытка давления со стороны власти", - заявил священнослужитель.

В то же время в Нацполиции объяснили Украинской правде, что представителя УПЦ МП пригласили в отделение из-за наличия в оперативных базах информации о возможных связях с людьми, причастными к незаконному вооруженному формированию "ДНР".

"Для подтверждения или опровержения этих данных митрополита опросили в присутствии адвоката. Мы получили информацию, которая может быть важной для работы полиции в Донецком регионе. После чего - его отпустили. Это стандартная проверка в таких ситуациях", - заверил спикер Нацполиции Ярослав Тракало.