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25.12.2018

На дорогах Украины затруднено движение

Источник: Корреспондент.net

В связи с непогодой движение транспорта на автодорогах в некоторых регионах Украины затруднено. Как сообщили в пресс-службе Национальной полиции во вторник, 25 декабря, в некоторых регионах страны наблюдается сильный снегопад и метель.

"В связи с ухудшением погодных условий на отдельных дорогах затруднено движение транспортных средств. Полицейские обеспечивают безопасность дорожного движения и оказывают помощь его участникам", – говорится в сообщении.

В частности затруднено движение транспорта на автодорогах в Полтавской, Черкасской, Николаевской, Кировоградской и Сумской областей. Так, из-за снегопадов затруднено движение на некоторых участках автодорог в Полтавской области. В частности, на трассе Киев - Харьков, вблизи села Решетиловка, а также на спуске и подъеме села Мачехи на автодороге Сумы - Полтава - Александрия. Такая ситуация и на автодорогах в Черкасской области.

В Николаевской области затруднено движение грузового транспорта на автодороге Кишинев - Платонов.

Из-за ситуации, которая сложилась на автодорогах, водителям рекомендовали воздержаться от дальних поездок.

 

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