28.08.2017
На дороги Донбасса выделят почти миллиард
Источник: КорреспонденТ.net
На строительство дорог на Донбассе в 2017 году будет направлено 800 миллионов гривен. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в рамках рабочей поездки в Донецкую область в понедельник, 28 августа.
По словам Порошенко, на строительство дорог часть денег направят, в том числе и от таможенных сборов.
Президент также подчеркнул, что, несмотря на российскую военную агрессию, Украина шаг за шагом продолжает развитие мирной жизни на Донбассе.
"Очень важно, что в последнее время, мы на Донбасс ездим не только и не столько в связи с проверкой обороноспособности наших Вооруженных сил, а мы ездим демонстрировать важные шаги в возрождении Донбасса", – сказал Порошенко.
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