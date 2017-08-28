На дороги Донбасса выделят почти миллиард

Источник: КорреспонденТ.net

На строительство дорог на Донбассе в 2017 году будет направлено 800 миллионов гривен. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в рамках рабочей поездки в Донецкую область в понедельник, 28 августа.

По словам Порошенко, на строительство дорог часть денег направят, в том числе и от таможенных сборов.

Президент также подчеркнул, что, несмотря на российскую военную агрессию, Украина шаг за шагом продолжает развитие мирной жизни на Донбассе.

"Очень важно, что в последнее время, мы на Донбасс ездим не только и не столько в связи с проверкой обороноспособности наших Вооруженных сил, а мы ездим демонстрировать важные шаги в возрождении Донбасса", – сказал Порошенко.