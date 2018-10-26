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26.10.2018

На фоне торговых войн с США Китай и Япония расширяют сотрудничество

Источник: DW

В рамках первого официального визита в Китай премьер-министра Японии Синдзо Абэ обе стороны в пятницу, 26 октября, подписали в Пекине ряд соглашений о сотрудничестве, а также договорились о мерах укрепления доверия для разрешения территориальных споров в Восточно-Китайском море.

Во время встречи с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном Абэ заявил, что стороны должны перейти "от соперничества к сотрудничеству". "Япония и Китай - надежные партнеры, и не будут угрозой друг для друга", - подчеркнул японский премьер-министр. Главы правительств согласовали вопрос о возобновлении валютного обмена между центральными банками двух стран, прекращенного после охлаждения отношений в 2012 году.

Соглашения о сотрудничестве

Кроме того, подписано соглашение, согласно которому финансовые институты Японии и Китая гарантируют взаимную поддержку валют на случай возникновения нестабильности на финансовых рынках на сумму до 30 млрд долларов. Как указывает агентство Reuters, это крупнейшее подобное соглашение, заключенное Японией.

Кроме того, стороны договорились теснее сотрудничать при реализации инфраструктурных проектов в третьих странах. Было подписано 50 подобных соглашений, в том числе о строительстве ветроэнергетической станции у побережья ФРГ, возводимой при участии китайской государственной компании CITIC. Пекин также надеется на участие Токио в грандиозном проекте "Новый Шелковый путь" для строительства транспортных коридоров из Китая в Юго-Восточную Азию, Европу и Африку.

В рамках повышения доверия в территориальном конфликте достигнуто соглашение о сотрудничестве при проведении морских поисковых и спасательных операций, проводимых в водах вокруг спорных островов в Восточно-Китайском море.

Синдзо Абэ прибыл в Китай  в ознаменование 40-й годовщины заключения японско-китайского договора о мире и дружбе. Это - первый визит премьера Японии в Китай за прошедшие семь лет.

 

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