На фронте начался ад: появились новые детали обострения на Донбассе

Источник: Апостроф

В понедельник, 18 декабря, из района временно оккупированной Горловки в поселок Новолуганское террористы выпустили кассету "Града".

Об этом на своей странице в Facebook сообщает фонд "Вернись живым".

"Пока вы страдаете из-за снегопада и пробок, на фронте начался настоящий ад", - говорится в сообщении.

Так, в центре Новолуганского горят несколько домов.

"Во время обстрела в местном Доме культуры проводили детский праздник... "Молимся, чтобы все дети были живы", - пишут нам с передовой военные. По предварительной информации, пострадали четверо местных жителей. Они уже в больнице", - добавили в фонде.

В то же время волонтер Роман Доник на своей странице в Facebook уточнил, что, по разведданным, с вероятность в 95% за сегодняшним обстрелом мирного поселка, в канун дня св. Миколая, из РСЗО "Град", стоит Качура Ольга 1970 г. рождения.

"Экс-сотрудник милиции. Начинала "службу" НВФ как наводчик. Сейчас дослужилась до командира дивизиона РСЗО. Ее "фишка" - обстрелы населенных пунктов, возле которых есть позиции наших войск, перед и во время праздников. Особенно религиозных праздников", - подчеркнул он.