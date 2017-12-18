На фронте начался ад: появились новые детали обострения на Донбассе
Источник: Апостроф
В понедельник, 18 декабря, из района временно оккупированной Горловки в поселок Новолуганское террористы выпустили кассету "Града".
Об этом на своей странице в Facebook сообщает фонд "Вернись живым".
"Пока вы страдаете из-за снегопада и пробок, на фронте начался настоящий ад", - говорится в сообщении.
Так, в центре Новолуганского горят несколько домов.
В то же время волонтер Роман Доник на своей странице в Facebook уточнил, что, по разведданным, с вероятность в 95% за сегодняшним обстрелом мирного поселка, в канун дня св. Миколая, из РСЗО "Град", стоит Качура Ольга 1970 г. рождения.
"Экс-сотрудник милиции. Начинала "службу" НВФ как наводчик. Сейчас дослужилась до командира дивизиона РСЗО. Ее "фишка" - обстрелы населенных пунктов, возле которых есть позиции наших войск, перед и во время праздников. Особенно религиозных праздников", - подчеркнул он.