Найти

18.12.2017

На фронте начался ад: появились новые детали обострения на Донбассе

Источник: Апостроф

В понедельник, 18 декабря, из района временно оккупированной Горловки в поселок Новолуганское террористы выпустили кассету "Града".

Об этом на своей странице в Facebook сообщает фонд "Вернись живым".

"Пока вы страдаете из-за снегопада и пробок, на фронте начался настоящий ад", - говорится в сообщении.

Так, в центре Новолуганского горят несколько домов.

"Во время обстрела в местном Доме культуры проводили детский праздник... "Молимся, чтобы все дети были живы", - пишут нам с передовой военные. По предварительной информации, пострадали четверо местных жителей. Они уже в больнице", - добавили в фонде.

В то же время волонтер Роман Доник на своей странице в Facebook уточнил, что, по разведданным, с вероятность в 95% за сегодняшним обстрелом мирного поселка, в канун дня св. Миколая, из РСЗО "Град", стоит Качура Ольга 1970 г. рождения.

"Экс-сотрудник милиции. Начинала "службу" НВФ как наводчик. Сейчас дослужилась до командира дивизиона РСЗО. Ее "фишка" - обстрелы населенных пунктов, возле которых есть позиции наших войск, перед и во время праздников. Особенно религиозных праздников", - подчеркнул он.

 

Новости раздела
Война
17.12.2017
Перевозят в Мариуполь и Харьков: появились новые детали по обмену пленными на Донбассе
Процесс обмена планируют завершить до Нового года
Война
16.12.2017
В штабе АТО рассказали о провокациях боевиков ДНР
Боевики совершили провокационные обстрелы
Война
15.12.2017
Путин готовит ДНР-ЛНР к сливу: что задумали в Кремле
Дмитрий Орешкин о политике Путина по миротворцам на Донбассе
Война
13.12.2017
Обмен пленными на Донбассе может состояться до 25 декабря, - источник
Так, 74 украинских пленных планируют обменять на 306 задержанных сепаратистов
Война
13.12.2017
В Украине растет поколение детей,которые не видели ничего кроме войны
Война
03.12.2017
Очень важная вещь, которой нет в законе по Донбассу
О механизме, которого нет в важном законе по Донбассу
Война
26.11.2017
Попили чай и застрелились: в сети высмеяли странные подарки на венчание Прилепину от главаря ДНР
Захарченко сделал Прилепину необычный подарок
Война
26.11.2017
Штаб АТО попросил не распространять сведений о ходе боевых действий на Донбассе
За утечку секретной информации военнослужащим грозит привлечение к административной и уголовной ответственности, отметили в пресс-центре штаба антитеррористической операции
Война
25.11.2017
Сепаратисты "ЛНР" избрали новым главарем бывшего СБУшника
Главарем "ЛНР" стал Пасечник.
Война
23.11.2017
Минобороны: Из Луганска вывезли в РФ все наличные
В банках и банкоматах Луганска якобы отсутствуют наличные средства.
Война
22.11.2017
ВСУ готовы к обострению ситуации на линии фронта на луганском направлении, - Полторак
"Если будет обострение, то мы будем действовать адекватно. Мы к этому готовы, мы отслеживаем ситуацию", - сказал он.
Война
19.11.2017
Боевики обстреляли из минометов позиции ВСУ возле Широкиного и Гнутово, - штаб
Всего российско-оккупационные войска 10 раз нарушили перемирие
Война
17.11.2017
Жилой сектор Попасной обстреляли из артиллерии
Были повреждены хозяйственные постройки, здание местного отдела полиции, а также линии электроснабжения.
Война
14.11.2017
На Донбассе два села накрыли из Града – Жебривский
Обстрел начался вечером со стороны Горловки.
Война
13.11.2017
В ДНР готовятся к большому наступлению
Захарченко сообщил, что идет подготовка к наступлению.
Война
11.11.2017
Турчинов: РФ стягивает к границе "миротворцев"
Помешать планам России поможет закон о реинтеграции Донбасса, уверен Турчинов.
Война
11.11.2017
Боевики на Донбассе удерживают в заложниках 152 человека, - Геращенко
Представитель контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе отметила, что процесс освобождения заложников остается заблокированным больше года
Война
10.11.2017
День в АТО: Боевики применили тяжелое вооружение, ранен один украинский военный
Террористы открывали огонь из минометов, зенитной установки и танка
Война
08.11.2017
За день в АТО погиб один военный – штаб
Еще один боец ВСУ получил ранения.
Война
01.11.2017
Сутки в зоне АТО: один украинский воин погиб, еще пятеро получили ранения
Всего незаконные вооруженные формирования 17 раз нарушили режим тишины
Война
31.10.2017
Госпогранслужба создаст собственную разведку
Киевлянин вывез из зоны АТО 46 гранат
Война
31.10.2017
Украина усилит границу с Россией – СНБО
Границу усилят из-за активизации российских спецслужб.
Война
29.10.2017
Авдеевка попала под обстрел из гранатометов
Огонь велся по частному сектору города.
Война
27.10.2017
Боевики на блокпостах проверяют у местных жителей телефоны и аккаунты в соцсетях
Страшнее поездки не было с начала 2015 года, - написал житель ОРДЛО в социальной сети
Перевозят в Мариуполь и Харьков: появились новые детали по обмену пленными на Донбассе | Под Мариуполем прекратились взрывы на складе боеприпасов