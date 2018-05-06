На Гавайях произошло мощнейшее извержение вулкана: эвакуировали почти 2 тыс. человек

Источник: Українські новини

На острове Гавайи в результате извержении вулкана Килауэа лава уничтожила не менее пяти домов.

Самая опасная ситуация - в поселке Леилани-Эстейтс, где на дорогах появились трещины длиной в несколько сотен метров. Там живут более 1700 человек и расположены 770 домов. Всех жителей поселка эвакуировали. Также под эвакуацию попали прилегающие районы.

Кое-где лава повредила водопроводные трубы, что уже привело к недостатку воды. На острове приостановлено движение на многих дорогах, закрыты учебные заведения.

Местных жителей предупредили о повышении уровня диоксида серы в воздухе. Напомним, извержение вулкана Килауэа началось 4 мая, тогда же власти объявили эвакуацию населения.

Перед этим на острове произошло землетрясение магнитудой в 5 баллов, после этого было еще несколько более слабых землетрясений. Они вызвали оползни и трещины на стенах кратера.