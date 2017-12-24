На границе с Польшей и Словакией огромные очереди

Источник: Корреспондент.net

На границе Украины со Словакией и Польшей образовались огромные очереди из автомобилей – они растянулись на несколько километров. Об этом сообщил помощник главы Государственной пограничной службы Олег Слободян.

Он отметил, что очереди наблюдаются на всех пунктах пропуска на границе с Евросоюзом, а с украинской стороны очередей вообще нет.

"В то же время, действительно, с двух сторон, например, Словакии и Польши, очереди растянулись на многие километры. НА КПП Ягодин, по нашей информации, очередь составляет где-то около 900 автомобилей. Примерно такая же ситуация сейчас в Шегинях, имеется в виду на въезд в Украину. Это связано с тем, что украинцы, работающие за рубежом, в европейских странах, на новогодние и рождественские праздники возвращаются домой", – сказал он.

Слободян отметил, что на данный момент предпринимаются меры для того, чтобы ускорить въезд автомобилей в Украину.

Также наблюдается увеличение пассажиропотока на КПВВ в зоне АТО. Как рассказал Слободян, очереди там образовались пока несущественные.