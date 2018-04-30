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30.04.2018

На границе США и Мексики собрались несколько сотен мигрантов, требуя предоставить убежище

Источник: Українські новини

Группа из 200 жителей стран Центральной Америки собралась на границе между Мексикой и США, требуя от администрации президента Дональда Трампа предоставить им убежище. 

Мигранты остановились на пограничном пункте в Сан-Исидро. При этом американские пограничники заявили, что не могут принять такое количество людей.

В начале апреля Трамп сообщил о намерении разместить от 2 до 4 тыс. солдат Национальной гвардии на границе с Мексикой, пока там не построят стену. Он также пообещал усилить давление на Мехико из-за мигрантов из Центральной Америки, которые направлялись в сторону США.

"Большой караван людей из Гондураса, приближающийся к нашим границам через Мексику, необходимо остановить до того, как он доберется", — писал Трамп в своем Twitter.

Глава МИД Мексики Луис Видегарай Касо потребовал от США объяснить слова Трампа о размещении военных на американо-мексиканской границе. "Позиция мексиканского государства будет зависеть от пояснений США, но это будет позиция в защиту суверенитета и национальных интересов", — отметил министр.

"Миграционная политика является частью мексиканского суверенитета, и мы проводим ее согласно закону, а не из-за давления со стороны или угроз", — добавлял Касо.

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