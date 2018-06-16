На границе США почти 2000 детей нелегальных мигрантов разлучены с родителями

Источник: DW

С 19 апреля по 31 мая 2018 года США разместили в специальных центрах или патронатных семьях 1995 несовершеннолетних мигрантов, пытавшихся вместе с родителями нелегально попасть на территорию страны. Об этом в субботу, 16 июня, сообщило министерство внутренних дел США.

По словам представителя министерства внутренней безопасности, семьи нелегальных мигрантов разлучают, чтобы предъявить родителям официальные обвинения, отмечает агентство Reuters. При этом младенцев запрещено отбирать у матерей.

В 2018 году США объявили политику "нулевой толерантности" в отношении нелегалов. В частности, за полтора месяца, с середины апреля по конец мая, на границе с Мексикой были задержаны 1940 семей нелегальных мигрантов.

Борьба с нелегальной миграцией

Президент США Дональд Трамп сделал борьбу с нелегальной иммиграцией одной из главных тем своей предвыборной кампании и продолжил эту линию уже в качестве главы Белого дома. В апреле Трамп обвинил Мексику в бесконтрольной миграционной политике. По его словам, мексиканская сторона должна "остановить масштабные потоки наркотиков и мигрантов" в США. Мексика абсолютно не препятствует притоку мигрантов через свою южную границу и их дальнейшему отъезду в США, отметил американский президент.