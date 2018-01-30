30.01.2018
На границе Украины в 2017 г. изъяли 917 единиц оружия, 19 тыс. боеприпасов и 900 кг наркотиков
Источник: 112.ua
В течение 2017 года в пунктах пропуска на госгранице сотрудники Госпогранслужбы обнаружили 917 единиц оружия, 19,3 тыс. боеприпасов, 13 кг взрывчатки, 900 кг наркотиков и психотропов. Об этом сообщает Министерство внутренних дел на своей странице в Twitter.
Также отмечается, что госграницу пересекли 97,3 млн человек и 20,9 млн транспортных средств.
"По сравнению с прошлым годом пассажиропоток вырос на 9%", – говорится в сообщении.
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