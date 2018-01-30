На границе Украины в 2017 г. изъяли 917 единиц оружия, 19 тыс. боеприпасов и 900 кг наркотиков

Источник: 112.ua

В течение 2017 года в пунктах пропуска на госгранице сотрудники Госпогранслужбы обнаружили 917 единиц оружия, 19,3 тыс. боеприпасов, 13 кг взрывчатки, 900 кг наркотиков и психотропов. Об этом сообщает Министерство внутренних дел на своей странице в Twitter.

Также отмечается, что госграницу пересекли 97,3 млн человек и 20,9 млн транспортных средств.

"По сравнению с прошлым годом пассажиропоток вырос на 9%", – говорится в сообщении.