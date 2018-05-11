На границе задержали торговца людьми из Польши

Источник: Корреспондент.net

На границе с ЕС в пункте пропуска Шегини во Львовской области правоохранители задержали гражданина Польши. Он пытался вывезти четырех украинок и устроить их на работу в секс-индустрию. Об этом сообщает Госпогранслужба в пятницу, 11 мая.

По информации ведомства, мужчина вместе с жительницами Львовской, Харьковской и Запорожской областей следовал рейсовым автобусом во Вроцлав.

"Установлено, что иностранец вербовал девушек в развлекательных заведениях, обещая им значительные заработки за рубежом", – говорится в сообщении.

В свою очередь Нацполиция уточняет, что 8 мая мужчина специально приехал во Львов для вербовки украинок в бордели Германии.

"Молодым женщинам, попавшим в трудные жизненные обстоятельства, иностранец обещал хорошие условия труда и высокие заработки – до двух тысяч евро в неделю", – отметили в полиции.

Гражданин Польши задержан. Ему грозит ответственность по статье о торголе людьми (ст.149 УК Украины).